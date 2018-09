Napoli, subito al lavoro per il Torino A Castel Volturno c'è anche AdL

Nessuna pausa per il Napoli di Carlo Ancelotti, rientrato nella notte a Capodichino e subito al lavoro al centro tecnico di Castel Volturno. Il gruppo azzurro si è ritrovato questo pomeriggio dopo la deludente gara di Belgrado per pensare già alla sfida contro il Torino della prossima domenica. La squadra si è divisa in due gruppi: chi ha giocato dall'inizio contro la Stella Rossa ha svolto esercizi di scarico in palestra, attivazione a secco con ostacoli bassi per gli altri elementi della rosa.



Seduta tecnica agli ordini di Carlo Ancelotti prima di una partitina 5 contro 5. Chiusura di allenamento per tutti con allunghi in salita. A Castel Volturno oggi c'era anche Aurelio De Laurentiis. Come riportato da Sky Sport, il presidente azzurro, che ieri era accanto alla squadra al Marakana, è rientrato con i calciatori in nottata ed ha raggiunto sorridente Castel Volturno per alcune riunioni sul centro sportivo.

