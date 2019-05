Napoli, summit per il mercato: Ancelotti vuole quattro rinforzi

di Roberto Ventre

Summit di mercato in giornata tra De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli. Presidente, allenatore e direttore sportivo si vedono per una riunione operativa in vista della prossima stagione. Strategie di mercato sulle operazioni da mettere a punto, sia in entrata che in uscita, per definire il nuovo organico. I contatti sono continui, come i breefing fissati praticamente quasi ogni settimana, ma adesso più che mai si entrerà nella fase decisiva. Non è tra i temi da trattare il rinnovo del tecnico, che è legato per altri due anni al club azzurro, l'argomento verrà affrontato durante la prossima annata agonistica, da autunno in poi: ora l'attenzione è su come rinforzare il Napoli.



