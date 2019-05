Napoli, summit per il mercato: il nome nuovo è il macedone Elmas

Nome nuovo venuto fuori dal summit di mercato azzurro a casa Ancelotti. Si tratta di Eljif Elmas, centrocampista classe 1999 del Fenerbahçe, 39 presenze e 3 gol in questa stagione, che interesserebbe a Giuntoli, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il Napoli sarebbe concretamente interessato al calciatore, ritiene che il ragazzo possa avere le stesse potenzialità di Fabián Ruiz acquistato la scorsa estate.



Il club azzurro, tuttavia, non è il solo ad apprezzare le doti del turco, seguito da diverse compagini europee: in Italia, ad esempio, c’è la concorrenza della Lazio. Elmas è un centrocampista tuttofare che può alternarsi in quasi tutti i ruoli del centrocampo con vocazione assolutamente offensiva. Dal 2017 veste la maglia del Fenerbahçe, ha già esordito anche con la nazionale maggiore della Macedonia.

