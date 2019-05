Napoli, quattro colpi per Ancelotti: salgono le quotazioni di De Paul

di Roberto Ventre

Lungo summit di mercato a casa Ancelotti, ieri mattina. Appuntamento a colazione nell'abitazione del tecnico a parco Materazzo, sullo sfondo lo splendido panorama del Golfo di Napoli che ha fatto innamorare il tecnico fin dal primo giorno del suo arrivo in città. Un tavolo a quattro: il presidente De Laurentiis, l'amministratore delegato Chiavelli, il direttore sportivo Giuntoli e Ancelotti. L'occasione per un saluto di fine stagione, visto che domani sera dopo la partita di Bologna è previsto il rompete le righe e il tecnico ai primi di giugno volerà in Canada, e ovviamente per fare il punto sul calciomercato e le operazioni che il Napoli effettuerà in entrata e in uscita. Il momento giusto anche per cominciare ad allungare lo sguardo all'inizio della prossima stagione, dal ritiro estivo alle prime amichevoli (a fine luglio, subito dopo il ritiro a Dimaro, dovrebbe disputarsene una contro il Liverpool).



Due terzini, un centrocampista e un attaccante. Al momento sono questi i colpi programmati. Tantissimi i profili individuati sia in Italia che all'estero dal ds Giuntoli e dallo scouting azzurro: un lavoro che va avanti già da tempo, un lungo elenco dal quale attingere i nomi giusti per il Napoli, un'ampia disponibilità di scelta. Adesso le operazioni entreranno nel vivo e gli acquisti andranno di pari passo con le cessioni, la rosa in questo modo andrà rinforzata tenendo conto i parametri del club relativi all'investimento economico e all'ingaggio.



