Napoli, svolta Mertens-Callejon: rinnovo triennale per il belga?

Non più due anni, ma tre. Sarebbe questa la chiave di volta del Napoli per garantirsi la permanenza in azzurro di due veterani come Dries Mertens e José Maria Callejon. I giorni di pausa dagli impegni avrebbero aiutato la società azzurra a fare il punto sulle situazioni contrattuali di due colonne della squadra di Carlo Ancelotti e la soluzione sembrerebbe essere alla portata di tutti.



Modificata, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'offerta iniziale che il Napoli faceva a Dries Mertens: rinnovo non più biennale ma triennale, fino al 2023, per trattenere il belga in azzurro, alle stesse cifre oggi percepite. Aspetto simile anche nel discorso Callejon: lo spagnolo ha, come Dries, diverse offerte dall'Oriente con ingaggi elevati, ma il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe accordarsi con la formula già descritta per l'altro compagno in scadenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA