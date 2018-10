I tabloid Gb bocciano il Liverpool: «Pianto italiano per Klopp a Napoli»

L'impresa del Napoli, che batte allo scadere 1-0 il Liverpool nella sfida di Champions League giocata ieri sera al San Paolo campeggia sulle pagine dei tabloid britannici. «Pianto italiano per Klopp», titola The Sun sottolineando come «i reds non sono riusciti a rappresentare una minaccia per il Napoli in fase offensiva e sono stati puniti nel finale».



«L'attaccante Lorenzo Insigne colpisce al cuore il Liverpool nel finale», aggiunge The Guardian. «Klopp furioso per un timido Liverpool», replica il Daily Mail che prosegue riportando le parole del tecnico tedesco dei finalisti nella scorsa Champions League: «È sempre un segnale negativo quando il portiere è il migliore in campo».Infine la Bbc che evidenzia le parole di Jurgen Klopp a fine gara: «Dobbiamo vergognarci», sottolineando come nella seconda parte di gara il Napoli abbia «dominato la gara» e di come, oltre al gol di Insigne, anche Mertens sia andato vicinissimo alla marcatura colpendo la traversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA