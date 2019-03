Tabù big lontano dal San Paolo, il Napoli ci riprova all'Olimpico

di Roberto Ventre

Un gol pesante per lanciare il Napoli a un successo esterno contro una big e blindare il secondo posto. Milik ci proverà domani contro la Roma, all'Olimpico ci riuscì nella prima giornata di campionato contro la Lazio, unica vittoria fuori casa contro una formazione d'alta classifica. Dopo quel colpo di agosto più nulla, lontano dal San Paolo gli azzurri non sono riusciti più a ripetersi: è sempre mancata quella marcia in più per vincere contro formazioni di prima fascia e non c'è stato lo scatto in termini di mentalità necessario in partite di questo tipo.



Prima sconfitta contro una big a Torino contro la Juventus, lo scontro diretto della settima giornata che cominciò a lanciare la squadra di Allegri nella corsa solitaria in vetta alla classifica. Alla fine del girone di andata il ko contro l'Inter firmato dal gol negli istanti finali di Lautaro Martinez. Sempre al Meazza la grande delusione dell'eliminazione ai quarti di finale contro il Milan (dopo il pari senza gol in campionato), una serata decisamente incolore della squadra di Ancelotti. Il pareggio in Champions a Parigi con il Psg, che recuperò all'ultimo minuto con Di Maria, e la sconfitta decisiva nell'ultima partita ad Anfield Road contro il Liverpool, dove proprio Milik non sfruttò nel finale la chance dell'1-1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO