Napoli, il «taglio» di Douglas Costa: il brasiliano diventa uno spruzzino

È passata ormai una settimana, ma l'episodio dello sputo di Douglas Costa all'avversario Di Francesco non ha certo smesso di far discutere. Che sia serio o scherzoso, il brasiliano ha spaccato in due l'Italia calcistica, ma c'è anche chi sa prenderla con più ironia del dovuto. A Napoli, ovviamente, non manca mai chi sa trasformare un episodio di cronaca da campo in simpatico sfottò lontano dal rettangolo di gioco.



È successo ad un barbiere in città che ha usato il volto del calciatore della Juventus come «spruzzino» durante uno dei tagli del giorno. Il video del singolare strumento è stato caricato sui social e, ovviamente, ci ha messo poco a fare il giro del web provando le risate della rete.





© RIPRODUZIONE RISERVATA