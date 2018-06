Alta tensione Sarri. altolà del Napoli: gli altri club devono parlare con noi

di Bruno Majorano

Le jeux sont fait, rien ne va plus: da ieri la clausola rescissoria da 8 milioni presente nel contratto di Maurizio Sarri con il Napoli non ha più valenza. Scaduta. E ora? Chiunque voglia avvalersi dei servigi dell'allenatore toscano dovrà presentarsi a trattare con Aurelio De Laurentiis, perché da ieri Sarri non è più libero di andare dal primo che porta gli 8 milioni per liberarlo.



Al tal proposito è intervenuto il legale del Napoli Mattia Grassani per fare chiarezza sulla vicenda che inizia ad assumere risvolti tutti nuovi. «Il Napoli non deve preoccuparsi del comportamento di Sarri - ha spiegato l'avvocato Grassani a Marte Sport Live - perché il rapporto è chiaro dal punto di vista contrattuale. L'allenatore è ancora in carica e il rapporto con Ancelotti decorrerà a partire dalla stagione 2018-19». A questo punto viene fuori l'aspetto relativo ai possibili club interessati a Sarri. «Chiunque deve trattare col Napoli e se non si troverà nessun accordo la società può pagare due allenatori».



