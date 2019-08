Napoli, tentativo anche per Lukaku Ma Juve ed Inter sono in vantaggio

Juventus da una parte, Inter dall'altra. Sullo sfondo l'azzurro di un Napoli che quasi mai è stata prospettiva concreta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, il club di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti avrebbe provato ad inserirsi nella trattativa che sta per portare la punta belga a vestire la maglia della Juve con in campo Paulo Dybala.



I bianconeri ed i nerazzurri, infatti, sarebbero comunque più avanti in una trattativa nata diverse settimane fa e che potrebbe dare il via alla girandola delle punte: da una parte Lukaku a riempire uno spot, dall'altra il domino di attaccanti pronto a muoversi con Icardi, Higuain, Dzeko che possono cambiare squadra. E con il Napoli vigile sul mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA