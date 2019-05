Napoli, il terzino gioca in Scozia: fari puntati su Tierney del Celtic

Kieran Tierney, classe 1997, è lui il nome nuovo da inserire nella lista di mercato già lunga di Cristiano Giuntoli. Il terzino sinistro del Celtic sembra essere entrato tra le mire di diverse squadre in giro per l'Europa, con Napoli ed Inter che lo porterebbero volentieri in Italia. Lo scorso gennaio era stato invece il Leicester ad interessarsi allo scozzese che la prossima estate potrebbe anche concludere la sua esperienza in biancoverde.



Nato a Douglas, sull'Isola di Man, Tierney entra a soli 7 anni nelle giovanili del Celtic. Da quel momento la lunga cavalcata fino alla prima squadra conquistata nel 2015. Qualche mese più tardi fa il suo esordio da protagonista anche in Champions League e nel 2017 contribuisce al Triplete dei suoi con Coppa di Lega, Coppa di Scozia e campionato conquistato. Dal 2016 è già nel giro della nazionale maggiore.



Esterno dotato di un buon fisico e di un sinistro educato, basa il suo gioco sugli strappi e le ripartenze dalla fascia. Gioca prevalentemente da terzino sinistro, posizione che interesserebbe tanto al Napoli, ma all'occorrenza può agire da centrale di difesa così come anche da esterno più alto di un centrocampo a quattro o cinque elementi. Contratto in scadenza nel 2023 ma la valutazione per ora non è elevata: con 15 milioni si può strappare al Celtic.

