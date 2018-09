Quagliarella abbatte il Napoli e il web non perdona

di Delia Paciello

Una tragedia sui social per la disfatta del Napoli al Marassi: gran parte degli ottimisti del dopo Milan hanno d’un tratto virato la rotta senza pensarci due volte. In tanti alla terza partita sono già certi dell’andazzo della stagione, salvo poi venire smentiti sul campo e cambiare nuovamente idea in 90 minuti. «Ma dove va questo Napoli, era Sarri che lo manteneva in piedi», «Lo sapevo, Ancelotti in fondo non mi convinceva, ha vinto solo con i campioni»: è la voce che corre sul web dopo i tre gol inflitti dai ragazzi di Giampaolo, e il popolo azzurro è già pronto a chiedere la testa di re Carlo. È lui infatti il primo sul quale gran parte dei tifosi punta il dito, colpevole di aver fatto cambi in maniera superficiale mettendo da parte un paio di titolarissimi: ma per il nuovo tecnico è chiaro che avranno spazio tutti quest’anno. Ora però spuntano prontamente le cosiddette «vedove di Sarri», ossia quei tifosi che non dimenticano l’ex allenatore e trovano, dopo la prima sconfitta stagionale, il coraggio di scagliarsi apertamente contro il successore: «C’era un motivo se Sarri non cambiava troppo», piange il web.



L’atteggiamento del gruppo, un altro nodo sul quale i napoletani aprono un caso: «La squadra finisce subito in svantaggio, mica possiamo sperare di rimontare sempre», è l’opinione comune in città. Un approccio sbagliato, un fattore determinante sul quale anche l’allenatore è deciso a lavorare, come ha annunciato subito dopo il match. È una questione di mentalità secondo il tecnico, e stavolta la grinta e la determinazione messi in campo nel secondo tempo non sono bastati contro una Samp ben organizzata che ha sbagliato davvero poco. Anche le sostituzioni non hanno potuto cambiare il risultato, nonostante la buona prestazione di Ounas che ha saputo dare una carica in più alla squadra: unica nota positiva nella serata stonata del Napoli. Ma il migliore fra gli azzurri a furor di popolo è ancora una volta il guerriero Allan: anche a Genova ha combattuto su ogni pallone ed è stato l’unico vero fastidio per i blucerchiati. «Allan è l’unico che ha onorato la maglia e ha fatto vedere quanta voglia aveva di vincere», si legge sui social.



Nervosismo specie nei minuti finali della gara, quando restava ben poco tempo per ribaltare il risultato. Poi proprio Quagliarella, dopo aver fatto pace con i suoi compaesani, infligge il colpo di grazia: un gesto tecnico degno di essere annoverato fra i più belli in carriera, nonostante abbia abituato gli appassionati di calcio a gol eccezionali. Tutto lo stadio in piedi, senza più distinzioni di tifo e colori, per quel tocco di tacco e di classe che con l’interno del tallone riesce a dare la giusta forza e angolazione al pallone per oltrepassare Ospina e chiudere il risultato sul 3 a 0 dopo la doppietta del pragmatico Defrel. «Che giocatore, doveva restare a Napoli a vita», «Peccato per la sua storia che lo ha costretto ad andar via da Napoli, sarebbe stato bello averlo in squadra», «A 35 anni riesce ancora a sorprendere, ci avrebbe fatto comodo», è la voce dei napoletani. Un successo senza esultanza per l’ex azzurro, che quasi si scusa con gli avversari stringendo ancora di più il legame emotivo con la sua città natale.Il portiere invece è già l’occhio del ciclone: 5 gol subiti in 2 partite non è certo una media confortante. Ma neanche il suo collega Karnezis aveva dato sicurezza quando chiamato in causa: sia nelle amichevoli che nella prima partita di campionato non ha convinto i tifosi, che sono ancora una volta preoccupati per l’estremo difensore. «Perché hanno fatto andare via Reina», è il rimpianto di molti. «Ora in attesa di Meret quanti gol prenderemo?», è la preoccupazione di altri.E lo sfogo azzurro invade il web. Sarà che i napoletani, forse anche un po’ per scaramanzia, alla prima occasione tendono a mettere le mani avanti per evitare la delusione. Ma il lunedì dopo la terza giornata di Serie A l’umore a Napoli è nero e in tanti dicono già di non aspettarsi troppo da questa squadra: «Questa volta non abbiamo chance di vincere qualcosa, non prendiamoci in giro», «Tutti si sono rinforzati tranne noi, grazie che poi perdiamo», «Al presidente interessa arrivare nuovamente in Champions, non facciamoci il sangue amaro e non aspettiamoci di vincere qualcosa», è il commento di tanti napoletani. Ma siamo solo all’inizio, e basterà qualche successo per far tornare a brillare la speranza nei cuori azzurri: d’altronde la passionalità dei tifosi del Napoli include anche questo. Ma la stagione è lunga, e le emozioni e i batticuori saranno ancora tanti.

