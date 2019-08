Napoli, Tonelli è in uscita ma il Sassuolo si defila

Dopo aver piazzato al Verona Gennaro Tutino, Cristiano Giuntoli pensa ad un'altra uscita. Tra gli esuberi sicuramente anche Lorenzo Tonelli, il centrale difensivo che dopo il prestito alla Sampdoria deve rimetteresi in gioco in altra squadra di Serie A per poter ritrovare la continuità di un tempo. Dopo il ritiro di dimaro, Tonelli non ha mai avuto chance con Ancelotti, aspetta la prossima squadra ma ora anche il Sassuolo, che sembrava destinazione probabile, si defila.



«Stiamo lavorando, è opportuno completare la rosa. Siamo partiti bene, abbiamo fatto diversi acquisti ad inizio mercato e questo è stato utile perché abbiamo avuto il modo di provarli a lungo. Qualcosa ancora dobbiamo fare: ci manca un difensore centrale ed una punta. Ci manca un difensore centrale. Tonelli? Smentisco il nostro interesse per lui, così come smentisco anche l'interesse per Kouame». Giovanni Carnevali è stato chiaro, il dirigente neroverde ha tolto il Sassuolo dalla corsa a Tonelli con il Napoli che ora dovrà continuare la ricerca di probabili acquirenti.

