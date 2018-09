Non ha ancora trovato la ricetta perfetta, ma la strada giusta si è vista chiaramente nell'ultima trasferta di campionato. A Torino il Napoli sembra essersi ritrovato, dopo qualche gara sottotono gli azzurri sono tornati a dare spettacolo in campo trovando tre belle reti e quella vena realizzativa che è stata caratteristica importante per la squadra nelle ultime stagioni.



I gol sono stati tre, ma le occasioni molte di più. In attesa che anche la cattiveria sotto porta diventi un dato di fatto, i dati fatti registrare dalla manovra offensiva azzurra sono positivi. A conferma di ciò anche l'ultimo studio del Cies (Centro internazionale per gli studi sullo Sport) che nel rapporto settimanale ha posizionato la squadra di Carlo Ancelotti tra le migliori d'Europa per il rendimento offensivo in campionato.



Secondo gli ultimi dati, infatti, il Napoli riesce a trovare un tiro verso la porta avversaria in media ogni 5 minuti e 12 secondi. In Italia, meglio fanno solo la Juventus (4.33'') e la Fiorentina di Pioli (4.45''), tra le migliori sorprese di questo avvio di stagione. Ma anche considerando i maggiori campionati europei, è possibile vedere come la statistica degli azzurri sia di alto livello.



Insigne e compagni, infatti, tirano con maggiore frequenza rispetto a grandi squadre europee come Real Madrid, Bayern Monaco o Liverpool, piazzandosi di poco dietro al nuovo Chelsea dell'ex allenatore azzurro Maurizio Sarri. La peggiore squadra in Italia è, invece, il Parma, prossima avversaria proprio degli uomini di Ancelotti per il turno infrasettimanale al San Paolo.







