Ancelotti applaude il nuovo Napoli: «Questa rosa ha tanta qualità»

Ancora una vittoria in campionato, la quarta nelle prime cinque gare della stagione. Una bella iniezione di fiducia per Carlo Ancelotti e per tutto il Napoli. «Mi son divertito? No, a vedere le partite non ci si diverte mai perché sono sempre preoccupato che la squadra faccia il proprio dovere», ha detto ai microfoni di Dazn. «Oggi siamo partiti bene, gli attaccanti sono stati determinanti per trovare i primi due gol. Insigne? Sto provando a tenerlo fresco nella fase offensiva, oggi ha fatto due gol ma il rendimento di tutti è stato straordinario nel primo tempo. Anche Verdi e Mertens si sono mossi benissimo. Simone non aveva bisogno di riscattarsi, l’abbiamo preso perché è un calciatore di valore e che può aiutarci. L’inizio non è facile, ma si sta adattando molto bene e oggi ha raccolto i frutti di quanto sta facendo».



Anche il cambio modulo, però, ha aiutato il Napoli a sbocciare. «Il 442 ci ha dato più solidità nelle coperture, siamo compatti e stiamo facendo bene difensivamente parlando. I primi minuti sono stati molto buoni», ha continuato Ancelotti. «Hamsik? Può giocare 90 minuti senza problemi, fisicamente è a posto. Ovviamente non è giovanissimo, se c’è la possibilità di dargli un po’ di riposo lo faccio. Questa rosa ha tanta qualità, posso far ruotare senza problemi gli uomini, come oggi ho messo in campo Luperto e Rog senza cambiare il rendimento della squadra».

