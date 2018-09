De Laurentiis, tutto su Ancelotti: «Carlo aveva solo bisogno di tempo»

Ai microfoni di Dazn, subito dopo il fischio finale di Torino-Napoli, ci è arrivato anche Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro che è tornato a seguire la squadra anche lontano dal San Paolo in campionato. «Al di là del risultato di oggi, ho visto nuovamente un ottimo Mertens. Ma ero già fiducioso, avevamo dato ad Ancelotti tanti calciatori di livello e bisognava trovare la quadra con un nuovo gioco», ha detto il patron.



Per De Laurentiis questo Napoli aveva solo bisogno di tempo per tornare ai livelli visti negli ultimi mesi. «Siamo davanti ad una squadra completamente diversa, ma io non ho mai avuto momenti di preoccupazione, ho scelto Carlo per essere tranquillo visto che nei prossimi anni dovrò dedicarmi a tantissime cose», ha continuato. «Lui è un uomo di esperienza, aperto e divertente, estremamente ligio alle regole ma anche con l’umorismo che aiuta sempre. Volendo potrei parlare con lui anche di ippica».

