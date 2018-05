Napoli-Torino 1-1 | Diretta Baselli con deviazione pareggia

di Marco Perillo

Il Napoli, reduce dalla scoppola subita al Franchi domenica scorsa per mano della Fiorentina, insegue le residue speranze di conquista del titolo ospitando al San Paolo il Torino dell'ex tecnico Walter Mazzarri nella partita di oggi pomeriggio; inutile dire che per gli uomini di Maurizio Sarri vale solo l'imperativo della vittoria, mentre il Torino si ritrova a poter recitare solamente il ruolo di guastafeste, non avendo più nulla da chiedere nella fase finale di questo campionato.



LE FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches, Mario Rui; Allan, Jorginho, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Hamsik, Milic, Machach, Rog, Ghoulam, Ounas, Diawara, Tonelli, Milik. Allenatore: Sarri



TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Bonifazi; De Silvestri, Acquah, Baselli, Rincon, Ansaldi; Ljajic; Niang. A disposizione: Coppola, Ichazo, Molinaro, Barreca, Valdifiori, Edera, Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.



LA PARTITA

Azzurri subito pericolosi in avvio, sospinti dal pubblico. Toro rintanato nella sua area. Poi il caldo prevale. Le squadre prendono le contromisure. Poche emozioni in campo per diversi minuti. Al 16 Insigne va al tiro ravvicinato ma Sirigu para con tranquillità. Al 20' Allan sbaglia e Niang s'invola in contropiede: tiro fuori. Al 25' la svolta: erroraccio della difesa granata e Mertens si sblocca dopo due mesi. Il Toro continua a commettere gravi errori di concentrazione ma il Napoli non ne approfitta per il raddoppio. Termina così il primo tempo.



Il secondo tempo sembra solo un'amichevole. Eppure al 9' il Toro fa girare bene palla e Baselli con deviazione pareggia. Sarri a questo punto fa entrare Milik per uno sbuffante Mertens.

