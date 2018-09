Napoli, la difesa azzurra è Maksi: ​Nikola sfida il suo vecchio Torino

di Pino Taormina

Inviato a Torino



Stavolta dovrebbe essere la volta buona. La prima da ex, dopo due anni. Un bel record anche questo. D'altronde Nikola Maksimovic è l'uomo degli eccessi: De Laurentiis per convincere Cairo a dirgli di sì ci ha messo praticamente tre sessioni di mercato. E alla fine, per colpa di un allarme bomba a Francoforte, l'affare stava pure per saltare. Nella settimana dei sentimenti e dei ritorni, prima nella sua Belgrado e poi nella sua Torino, il serbo si prepara a giocare al fianco di Koulibaly. Sarebbe l'undicesima volta insieme: con Ancelotti hanno già giocato sabato scorso, con la Fiorentina. Schierati insieme, hanno vinto sette delle ultime otto partite e nelle ultime tre, la difesa non ha preso gol.



Koulibaly e Albiol sono la coppia delle coppie. Giocheranno loro quando ci saranno le big. A meno che il gigante serbo non riesca a sovvertire le gerarchie. Con il senegalese ha giocato appena sei volte e l'ultima nel febbraio del 2017, con l'Atalanta (finì 2-0 per la squadra di Gasperini). Insomma, per caratteristiche, si sposa meglio con Kalidou. Potrebbe tirare il fiato, il gigantesco africano: ma al momento è l'ex Real il candidato a un turno di stop. Proprio come con la Fiorentina. Ma è chiaro che con un tipo come Ancelotti in panchina tutto è possibile. Se fosse rimasto Sarri, Maksimovic non sarebbe tornato. Lo aveva confidato un po' a tutti: era stato costretto ad andare a Mosca per ritagliarsi un po' di minuti in campo. Eppure, era stato un pallino dell'ex tecnico azzurro che aveva spinto perché venisse preso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO