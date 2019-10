Napoli, Mertens sfida Maradona: «Sono pronto per scrivere la storia»

di Roberto Ventre

Mertens mette il Torino nel mirino e ora che è a quota 114 reti sogna l'aggancio a Maradona (a un solo gol) e al record assoluto di gol in azzurro di Hamsik (121 reti). Dries che svela di sentirsi sempre più napoletano: «Il calcio in Italia è una bellissima malattia. Da me al piano di sopra vive una signora che avrà 75 anni e tutte le mattine viene a dirmi Hai giocato bene eh, complimenti. O, se ho giocato male, mi dà qualche schiaffo e mi dice che potevo fare meglio», confessa in un'intervista al canale ufficiale della Lega Calcio.



