Napoli, che peccato: cosa serve per fare quell'ultimo passo in più

di Francesco De Luca

La Grande Bellezza, rievocata da De Laurentiis nell'intervista lunga ventiquattr'ore a proposito di Sarri, è sfiorita dopo aver toccato l'apice. Due settimane fa il Napoli aveva vinto sul campo della Juve e si era portato a -1, nei successivi 180 minuti ha conquistato un punto contro Fiorentina e Torino e ha consegnato lo scudetto ai bianconeri. Il distacco è di sei lunghezze, manca solo il sigillo aritmetico perché la differenza reti è +16 in favore di Allegri. È finita con il mesto e orgoglioso giro di campo sulla pista del San Paolo e i pianti dei tifosi che si erano recati in massa a Fuorigrotta per tenere accesa l'ultima speranza.



Il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario. È stato quattro mesi al vertice della classifica e ha tenuto vivo il duello con la Juve - vincitrice di sette scudetti consecutivi, un'eccezione nei campionati europei più importanti - fino a quattro giornate dalla fine. Poi si è fermato. Irriconoscibile da marzo a ieri, escludendo ovviamente la perfetta prestazione a Torino. Giusto tributare un applauso a Sarri e ai suoi uomini, con cui il tecnico aveva stretto un anno fa il patto scudetto. Ma arriva poi il momento della riflessione. E di una domanda: è finito un ciclo? Noi pensiamo di sì, tuttavia questo non significa, come taluni temono, smantellare e ripartire da zero. In questo gruppo ci sono i perni su cui poggiare il nuovo Napoli, però è evidente che bisogna saper guardare oltre.



Sarri ha replicato con toni intelligentemente pacati a De Laurentiis, non chiudendo all'ipotesi di restare alla guida degli azzurri. Anzi. Però ha chiarito che se non restano sei-sette giocatori il ciclo è da considerare finito. È così? Un consistente ricambio è inevitabile. Si parte dalla porta perché Reina lascia e in partenza sono anche i suoi vice Rafael e Sepe. Bisogna fare i conti con gli over 30 Albiol, Callejon e Mertens, arrivati con Benitez nel 2013: il loro ciclo è durato 5 anni ed è doveroso cercare le alternative per irrobustire la rosa.



C'è poi il discorso che riguarda pezzi pregiati come Koulibaly, Jorginho, Hysaj e Insigne, o lo stesso Zielinski, il dodicesimo azzurro, che è candidato a raccogliere l'eredità di Hamsik. Il rischio della clausola rescissoria c'è per pochi di essi, dunque toccherà a De Laurentiis pesare le eventuali offerte. Dalla Premier potrebbero arrivare proposte forti e qui, come ha detto Sarri, conterà la valutazione del club collegata agli obiettivi che intende raggiungere. Chi ha lottato con tali passione e bravura per lo scudetto finché le gambe hanno retto non può pensare di ripartire tra un anno per un traguardo inferiore. Le offerte vanno analizzate anche in relazione agli investimenti che un ricco introito poi può consentire: De Laurentiis, ad esempio, ritiene che di più e meglio potevano essere sfruttati i giocatori acquistati con i 90 milioni incassati per Higuain. La gratitudine per calciatori che tanto si sono spesi, facendo vivere magnifiche giornate ai napoletani, è doverosa, ma adesso conta la lucidità di dirigenti e tecnici, soprattutto perché il club vorrebbe vedere la squadra battersi anche nelle coppe nella prossima stagione. E un contributo importante potranno darlo Milik, rientrato in ottime condizioni dopo l'ennesimo intervento, e Ghoulam; da valutare Maksimovic, spedito a Mosca perché qui non c'era spazio.Peccato che sul più bello il Napoli, capolista per quattro mesi e poi in grado di far tremare i bianconeri, si sia fermato. È accaduto quando sembrava possibile il sorpasso nelle ultime 4 giornate, invece fisicamente (e psicologicamente dopo gli obbrobri arbitrali di Inter-Juve) la squadra è crollata. Ieri è stata raggiunta due volte dal Torino, un mezzo autogol sul tiro di Baselli e una svista della difesa sul colpo di testa di De Silvestri. Aveva vinto le precedenti tre partite interne contro Genoa, Chievo e Udinese ma soffrendo. De Laurentiis ha attribuito questa flessione, questa assenza di carburante, alla mancata rotazione dei giocatori. Sarri avrebbe voluto rispondergli sul campo, con i gol di due fedelissimi come Mertens (era a secco da 64 giorni) e Hamsik (partito dalla panchina, ha firmato la centesima rete in A). E invece il Napoli, ormai stanchissimo, non ha saputo risalire a -4 dai bianconeri.La prima scelta per la prossima stagione riguarda la decisione sull'allenatore o dell'allenatore. Sarri ha preso tempo. Deciderà di uscire di scena o accetterà di proseguire con De Laurentiis, che l'altro giorno ha tirato fuori tutto quello che ha covato in silenzio per mesi a proposito delle riserve trascurate? L'allenatore ha intanto incassato la piena fiducia del San Paolo con cori e striscioni. «Sarri uno di noi» è un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni, come la richiesta di garanzie tecniche avanzate dall'allenatore.

