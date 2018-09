Zielinski festeggia le 100 presenze, la gioia social di Ospina e Koulibaly

È un Napoli che torna col sorriso quello rientrato da Torino dopo il 3-1 ai granata di Mazzarri la squadra di Carlo Ancelotti offre la prima super prestazione della stagione e lo sa anche l'allenatore di Reggiolo, abile a mescolare le carte dopo un martedi di Champions in chiaroscuro. «Ottimo lavoro fatto dalla squadra oggi per raggiungere la vittoria», ha scritto Carletto dai suoi account social. «Continueremo a crescere».



Ad esultare ci ha pensato anche Koulibaly: «Bella vittoria, ora testa alla prossima partita», ha scritto il franco senegalese azzurro, protagonista anche contro i granata così come il compagno di reparto David Ospina. Il colombiano ha offerto una buona prova col Torino, trafitto solo dal calcio di rigore di Belotti, ma ci ha tenuto ieri a condividere via Instagram le immagini di un match importante con tanto di emoticon, chiaro messaggio ai tifosi azzurri.Nel frattempo può festeggiare anche Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ieri è entrato in campo solo a ripresa inoltrata, ma raggiunge un importante traguardo. «100 volte Zielinski! Con la partita di oggi disputata a Torino, Piotr ha raggiunto le 100 presenze in azzurro» scrive il Napoli su Twitter celebrando l'ex gioiello di Empoli ed Udinese.

