Napoli, torna Insigne con il Cagliari Albiol di nuovo dal primo minuto

La partita contro il Calgiari nuova tappa verso il Napoli che sarà. «Sarà importante perché vogliamo consolidare il secondo posto e chiudere al meglio la stagione. Arrivano segnali positivi dal gruppo, non c’è stanchezza fisica o mentale, dobbiamo chiudere bene». Carlo Ancelotti presenta così la sfida ai sardi di domani sera al San Paolo, match importante per le risposte della squadra.



L'allenatore azzurro ritroverà Albiol dal primo minuto a Fuorigrotta e con lui anche Lorenzo Insigne che, dopo aver saltato la trasferta di Frosinone, rientra tra i convocati azzurri. A mancare solo Nikola Maksimovic e Amadou Diawara, che potrebbero rientrare in gruppo la prossima settimana. Chiriches rientrerà direttamente a Dimaro dopo l'operazione alla spalla.



I convocati:



Meret, Ospina, Karnezis

Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj

Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz

Callejon, Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes.

