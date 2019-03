Napoli, è tornato Mertens: «Felice per il gol. Mercato? Io qui sto bene»

Ritrova il gol dopo il lungo digiuno, e per non farsi mancare nulla ci aggiunge anche un assist. Contro l’Udinese il Napoli ritrova la vittoria e il solito Dries Mertens: «Fa bene segnare come stasera, ma è pi importante ancora vincere. Abbiamo preso due gol stupidi, non si può fare così. I tre punti sono importanti, troppe volte li avevamo persi per strada», ha detto il belga.



«Abbiamo affrontato una squadra forte, non so perché ogni tanto abbiamo cali di tensione. Giocare giovedi e domenica non aiuta in questo, ma stasera meritavamo di vincere», ha continuato. «La verità è che il gol mi mancava e ne sono felice, ma i due assist che ho fatto stasera mi fanno ancora più piacere. Andare in Cina? Non lo so, mi manca ancora un anno di contratto, dopo vedremo. Ho sempre detto che giocare qua mi piace e sto bene. Non ho intenzione di andare via, con i giocatori che abbiamo preso possiamo fare bene. Speriamo di poter fare qualcosa di importante anche in Europa».

