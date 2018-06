Torreira e Ruiz coi soldi di Jorginho: il Napoli prova il doppio colpo

di Roberto Ventre

Affondo deciso su Torreira. Il Napoli esce allo scoperto per il centrocampista uruguaiano da tempo nel mirino: ieri mattina incontro a Milano tra il ds azzurro Giuntoli e l'avvocato Romei, braccio destro del presidente Ferrero della Samp, e il direttore sportivo Osti. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto trenta milioni (da pagare in due rate), offerta superiore alla clausola rescissoria di 25 milioni (anche con il possibile inserimento di contropartite tecniche). Ma sulle modalità del pagamento c'è da trovare l'accordo e poi ci sarà da perfezionare l'intesa con il centrocampista che ha fatto benissimo in questa stagione con Giampaolo e sta preparando il Mondiale con la nazionale uruguaiana. Ma il primo ostacolo da superare è l'accordo con la Samp che intende capitalizzare al massimo perché sa che oltre al Napoli ci sono diversi altri potenziali acquirenti.



L'operazione Torreira va di pari passo con quella in uscita di Jorginho: il Manchester City stringe i tempi per il regista italo-brasiliano, messi 50 milioni sul tavolo. Trattativa avanzatissima, Guardiola vuole a tutti i costi il centrocampista che ha fatto passi da gigante con Sarri: in Inghilterra danno l'affare già per concluso con le visite mediche fissate subito dopo la partita dell'Italia di lunedì a Torino contro l'Olanda. I soldi incassati dalla cessione di Jorginho andrebbero reinvestiti subito su Torreira, questa la strategia del club azzurro. In realtà l'idea è di portare a casa un doppio colpo a centrocampo e provare a chiudere con il Betis per Fabian Ruiz a una cifra inferiore rispetto a quella della clausola rescissoria (30 milioni). Accordo di massima già raggiunto con il promettente centrocampista del Betis ma ora c'è l'insidia delle big spagnole che si stanno muovendo per assicurarselo, soprattutto l'Atletico Madrid. Si abbassano invece le possibilità di arrivare ai big di centrocampo: su Dembelè c'è anche l'Inter e l'operazione è molto costosa in termini d'ingaggio, discorso simile per Paredes dello Zenit.

