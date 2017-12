Napoli, tour de force fino alla Befana tra titolo d'inverno e coppa Italia

di Roberto Ventre

Per il Napoli comincia il tour de force fino alla Befana. Gli azzurri hanno ripreso la preparazione a Castel Volturno in vista della trasferta di venerdì a Crotone, l'ultima partita del 2017 e l'ultima del girone di andata: si assegna il titolo di campione d'inverno con la squadra di Sarri capolista e un punto più avanti della Juventus. Gli azzurri si alleneranno anche sabato, domenica e il giorno di Capodanno in vista del match di coppa Italia del 2 gennaio contro l'Atalanta al San Paolo. Poi di nuovo in campo per gli allenamenti perché il 6 gennaio contro il Verona

