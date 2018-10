Napoli incantato dalla Tour Eiffel: ​a Parigi anche le wags azzurre

La lunga giornata di Paris Saint Germain Napoli è già cominciata e gli azzurri sono ormai dentro il clima di una partita che vorrà dire tanto per tutti. Al Parco dei Principi i parigini e gli azzurri si giocheranno una fetta di qualificazione importante, ma soprattutto proveranno a sé stessi e agli altri di volersi guadagnare il passaggio al prossimo turno della competizione.



Nell'attesa che il campo esprima il suo verdetto, gli azzurri sono arrivati ieri a Parigi e si sono fatti incantare subito dalla bellezza della città. La squadra di Carlo Ancelotti alloggia di fronte a quello che è il più noto simbolo della città, la Tour eiffel. «La vista dal nostro albergo», ha twittato ieri l'account ufficiale del club mostrando ai fan una foto della torre. Stessa foto pubblicata anche da qualche calciatore azzurro.«Magnifique», ha scritto sui social Nikola Maksimovic, uno dei calciatori più attesi di questa sera, ma anche Dries Mertens e Fabián Ruiz hanno immortalato le bellezze parigine dai propri account Instagram. I calciatori napoletani non saranno soli: a Parigi anche la carica di qualche wags azzurra come lady Callejon e lady Allan, ieri arrivate nella capitale francese e pronte a fare il tifo per i propri compagni. Per una notte, si spera, indimenticabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA