Hysaj-Valencia, c'è già l'accordo e l'agente: «Ora tocca al Napoli»

«Può andare al Valencia, ma niente è ancora deciso». Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, tiene tutti con i piedi per terra anche se la trattativa che potrebbe portare l'albanese lontano da Napoli è entrata nelle ore decisive. «Il mio telefono è acceso, aspetto una chiamata. Noi abbiamo raggiunto l'accordo con Valencia stasera, ora il Napoli dovrà trovare l'accordo col giocatore e con il club».



A fare da ostacolo sicuramente le poche ore rimanenti di questo mercato estivo che si chiuderà il prossimo lunedi. «In questo caso serve tempo perchè è un trasferimento internazionale», ha confermato Giuffredi ai microfoni di Sportitalia. «Se non si trova l'accordo nelle prossime ore, allora resterà a Napoli». Il club azzurro lavora per cedere Hysaj in prestito oneroso con diritto (che può diventare obbligo a determinate condizioni) di riscatto tra un anno agli spagnoli.

