Icardi, nuove sirene dalla Francia: il Monaco offre 10 milioni all'anno

di Pino Taormina

James come sogno last minute. Perché sul telefonino di De Laurentiis può sempre comparire il nome di Jorge Mendes che gli comunica la resa di Florentino Perez alle condizioni del Napoli: prestito senza obbligo di riscatto. D'altronde, difficile pensare a una stagione tra le riserve per il colombiano e qualcosa è molto probabile che possa accadere. Ma è stata una domenica piena di sorprese anche sul fronte Icardi: nonostante la calma apparente del lago di Como, dove la famiglia (allargata) sta trascorrendo queste giornate, in realtà l'Inter si è ritrovata alla porta il Monaco che ha presentato un'offerta per l'ormai ex capitano nerazzurro di circa 65 milioni di euro. E di fatto il club monegasco ha persino superato la Juventus nel gradimento dell'argentino.



