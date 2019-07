Napoli, James è sempre più vicino: il Real di Zidane gli nega anche il ritiro

Zinedine Zidane ha diramato oggi la lista dei 29 convocati per il ritiro estivo del Real Madrid che si partirà a Montreal nelle prossime ore. Dalle scelte dell'allenatore francese, più di un indizio per il prossimo mercato: sono infatti assenti James Rodriguez, colombiano obiettivo di mercato del Napoli, oltre a Dani Ceballos, cercato fortemente dal Milan nelle ultime settimane.



Entrambi sono ancora in vacanza dopo aver partecipitato alla Copa America e all'Europeo Under 21, ma è ovvio che i segnali che arrivano da Madrid non sembrano lasciare alcun dubbio. James, ora in Colombia, era già consapevole delle porte chiuse con i blancos ed ora aspetta solo la chiamata del Napoli per poter cominciare la sua nuova avventura in azzurro.

