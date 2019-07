Il Napoli prova l'assalto a James: in o out, è la settimana della verità

di Roberto Ventre

Inviato a Dimaro Folgarida



Il Napoli prova a chiudere con James Rodriguez ma c'è ora il pericolo sempre più concreto dell'Atletico Madrid. Il Real Madrid vuole dare il trequartista colombiano al Napoli perché non intende rinforzare una diretta concorrente nella Liga ma non si è ancora arrivati al punto d'intesa sulla formula (Florentino Peres vuole cederlo a titolo definitivo, De Laurentiis lo vuole in prestito con diritto di riscatto), mentre i Colchoneros spingono con un'offerta che potrebbe essere considerata più allettante prevedendo il pagamento cash.



