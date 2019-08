di Bruno Majorano

Saldi di fine mercato. Sì, ma fino a un certo punto. Perché Fernando Llorente non è esattamente l'ultimo degli arrivati. Poco più di 2 mesi fa lottava per sollevare la Champions con il Tottenham. Lui in quella finale (contro il Liverpool) ci è arrivato da protagonista. Sulla carta doveva essere la riserva (di lusso) di Kane, ma a causa di un infortunio alla caviglia dell'inglese, in semifinale si era dovuto caricare il peso dell'intero attacco degli Spurs sulle spalle. Insomma, non esattamente l'ultimo arrivato, per altro con una certa propensione a entrare in corso di partita e a essere decisivo.



