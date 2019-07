Napoli, via alla trattativa per Pepé: la chiave è Ounas al Lille

Conte si lamenta, Lukaku non gioca ma la telenovela intorno all'attaccante belga del Manchester United è ancora lungi dal vedere la fine. Uno stand-by che condiziona anche altre potenziali operazioni di mercato che probabilmente si chiariranno solo ad agosto: è il caso di Icardi e Nainggolan, fuori dal progetto Inter, ma ancora dal cartellino pesante e che certo non invoglia la dirigenza interista a disfarsene sottocosto. L'attaccante argentino resta nei radar del Napoli, se non dovesse arrivare James Rodriguez, il colombiano che resta la priorità di Carlo Ancelotti ma corteggiato anche dal cholo Simeone per il suo Atletico (il danese Enriksen l'alternativa) ma che oggi rumors capitolini hanno anche avvicinato alla Roma, che trova difficoltà a convincere Higuain a trasferirsi in giallorosso.



Dopo Icardi e James, il terzo nome accostato al Napoli per rinforzare l'attacco è Pepé del Lille: radiomercato parla di contatti in corso con club francese che potrebbe accettare Ounas come contropartita.

