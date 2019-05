Napoli in pole per Trippier: ADL mette sul piatto 28 milioni

Una lunga rincorsa che ora vede il Napoli più avanti di tutte le altre squadre interessate. Gli azzurri in pole position per Kieran Trippier, il 28enne terzino inglese del Tottenham che potrebbe salutare la Premier League nelle prossime ore, dopo essersi giocato la finale di Champions League contro il Liverpool. Sul calciatore c’è da tempo l’ombra lunga del club di Aurelio De Laurentiis che ora sembrerebbe essere in vantaggio su tutte le altre concorrenti nella corsa a Trippier.



Secondo quanto svelato da The Independent nelle ultime ore, infatti, il calciatore sarebbe entusiasta di una nuova avventura all’estero nonostante un contratto ancora lungo con gli Spurs. E il club non avrebbe alcun problema a lasciarlo partire con l’offerta giusta. Il Napoli vuole convincere il Tottenham con 28 milioni di euro, cifra che potrebbe anche accontentare le voglie del club inglese.

