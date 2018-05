Effetto Ancelotti: sito Napoli down, sopracciglio e quattro lingue

di Gennaro Arpaia

Qualche parola, una foto. E la notizia fa subito il giro del mondo. Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli, ma l’entusiasmo è troppo e il sito del club azzurro va subito in down. Impossibile da aprire per gli utenti e i tifosi del Napoli che vorrebbero godersi la prima volta, almeno in rete, dell’allenatore emiliano in azzurro. Qualche minuto di panico, le linee che non danno troppa fiducia e poi eccoli ritornare, Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti che posano sorridenti davanti all’obiettivo azzurro.



Poi, il tweet ufficiale e le prime parole dell'allenatore. «Sono felice ed onorato di allenare una squadra di una città unica, sostenuta da un tifo impareggiabile. Forza Napoli Sempre», dice Ancelotti, ripetendo il concetto in quattro lingue diverse, una precisa inversione di tendenza rispetto a quanto visto nelle ultime stagioni. In avvio di video, anche il calco dell'ormai famoso sopracciglio dell'emiliano, un segno distintivo in più già paragonato dai napoletani sui social al profilo del Vesuvio nelle ultime ore.



La speranza dei tifosi è che l’avvio del nuovo Napoli «ancelottiano» sia migliore di quello avuto dal sito ufficiale nei primi minuti dopo l’annuncio. Ma l’amore di Napoli è così, Ancelotti può già farsene un’idea. Un’onda che assale e che ha voglia di ricominciare lì dove aveva finito la scorsa domenica. Per una cavalcata che, ci si augura, possa portare a nuove vittorie.



