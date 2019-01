Napoli, il tunnel di Mario Rui ad Ancelotti: «Ora lo sostituisca»

Aria serena a Castel volturno. Il Napoli, tornato al lavoro dopo le vacanze natalizie, si prepara per la prima sfida del 2019 in Coppa Italia contro il Sassuolo. Gli azzurri provano a ritrovare subito la migliore condizione per partire forte sia in coppa che in campionato, con la sfida alla Lazio una settimana più tardi, ma non manca qualche risata in campo.



A scatenare quelle del gruppo napoletano, ieri, ci ha pensato Mario Rui: nel consueto torello d'allenamento, il portoghese ha scherzato con Davide Ancelotti, figlio di Carlo e secondo allenatore molto apprezzato dal gruppo, con un tunnel ai suoi danni che ha scatenato la più generale ironia. Il video, postato dal club sui social ufficiali, ha divertito anche i tifosi. Tanti quelli che hanno detto ad Ancelotti Jr di non preoccuparsi per la giocata e alcuni hanno anche saputo consigliare la miglior vendetta: «Mister, comanda lei, non lo metta in campo domenica» con un sorriso.





