Napoli, Tutino prenota il futuro: «Decide il club, voglio restare in A»

«Stiamo lavorando tanto e bene, è normale che le gambe siano pesanti». Gennaro Tutino si prende una fetta di Napoli-Cremonese e guarda al futuro, anche se ha addosso ancora la maglia azzurra. «Non dobbiamo pensare ai risultati in questo momento. Dal punto di vista personale è un’emozione forte essere qui e imparare da grandi campioni. È un onore per me essere allenato da Ancelotti, è un maestro, ha un grande rapporto con tutti noi».



«Ho fatto due annate bellissime a Cosenza che porterò sempre nel cuore», ha continuato Tutino, in cerca della nuova maglia. «Potrei essere in partenza, ma la società non mi ha detto ancora niente, anche se c’è qualcosina. Per me è un onore essere qui, deciderà il Napoli. Ma stavolta voglio giocare in serie A», ha detto. «L’obiettivo di questo club è migliorare sempre. L’anno scorso siamo arrivati secondi, quest’anno lotteremo per regalare alla città quello che si aspetta, ma non è facile con la Juventus e l’Inter che sta arrivando a grandi livelli».

