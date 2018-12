Napoli, tutta la felicità di Ghoulam: «Ho lavorato per queste emozioni»

«Tanto lavoro e tanto sudore in questi mesi per tornare a provare le emozioni uniche che soltanto il calcio può regalare. Sono felice». Un messaggio scritto con il sorriso sulle labbra quello di Faouzi Ghoulam, il terzino algerino del Napoli ancora titolare ieri a Cagliari. Dopo il lungo infortunio e un anno di stop, Ghoulam è tornato protagonista azzurro contro Frosinone, Liverpool e Cagliari, pronto a dare nuovamente una mano importante ai compagni di squadra.





Insieme a lui, ha esultato dopo la vittoria in Sardegna anche Koulibaly: «Bravi e determinati: abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. E che orgoglio la fascia di Capitano dal primo minuto!» ha scritto il franco senegalese sui social. Ospina e Malcuit, protagonisti ieri nella vittoria in terra sarda, non hanno perso occasione per farsi notare dai fan: «Tre punti importanti» hanno scritto gli azzurri al fischio finale. «Grande vittoria, brava tutta la squadra e un grazie a i nostri tifosi per loro sostegno», il pensiero di Ounas un attimo dopo il decisivo gol di Arek Milik.E proprio al polacco sono arrivati i complimenti più attesi, quelli del connazionale Zielinski e del capitano Marek Hamsik. Ieri non era in campo, ma ha voluto comunque regalare un pensiero al man of the match, tanto sfortunato negli ultimi due anni. «Che golazo» ha scritto Marek al compagno sui social. Titolare ieri a Cagliari anche Amadou Diawara: «Tre punti importanti in una partita difficile. Complimenti a tutti».

