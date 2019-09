Napoli, tutta la gioia degli azzurri Meret: «Non esiste esordio migliore»

È stato protagonista ancora una volta con parate che hanno salvato il Napoli ed il risultato. Ed era solo alla sua prima esperienza nell'Europa che conta. «Che serata! Non potevo desiderare esordio migliore in Champions League» ha scritto Alex Meret, portiere azzurro ieri titolare con il Liverpool. Esordiente come lui anche Di Lorenzo: «L’inno della Champions, l’urlo del San Paolo, la vittoria. Non potevo desiderare esordio più bello» il messaggio del terzino.



Protagonista indiscusso è stato però anche Dries Mertens, autore del gol che aveva portato in vantaggio la squadra di Ancelotti. «Ieri, uno stadio tutto azzurro, mi ha fatto sentire come nel mare di Napoli. Avanti tutta Napoli» ha scritto il belga su Instagram. Insieme a lui Eljif elmas, il macedone per la prima volta in Coppa: «Piacere di conoscerti Champions League» ha twittato il centrocampista.«Complimenti a tutti !! Grande gara contro i campioni di Europa !! Forza Napoli!!» il messaggio di Kostas Manolas. Anche Fabián Ruiz ha postato online la sua felicità: «Vittoria importantissima !!! Bravi ragazzi» ha scritto lo spagnolo. «Grande partita, grande gruppo, tifosi fantastici!» ha scritto invece il capitano Lorenzo Insigne.

