Napoli, tutte le trappole dell’Arsenal: attenzione ai graffi di Aubameyang

di Roberto Ventre

Aubameyang ha spinto l’Arsenal ai quarti di finale con una doppietta al Rennes festeggiata indossando la maschera della Pantera Nera, come viene chiamata la nazionale del Gabon. E’ lui l’uomo chiave dei Gunners, l’attaccante che ha segnato in questa stagione 22 reti, 17 in Premier League, 4 in Europa League e una in Fa Cup. «Che sorteggio! Pronti per andare a Napoli e affrontare i miei amici Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam», ha scritto su Twitter. Certamente giocherà l’andata a Londra l’11 aprile (è avvenuta l’inversione perché anche il Chelsea, altra squadra londinese giocherà il primo match in trasferta), potrebbe saltare il ritorno al San Paolo giovedì 18 in caso di ammonizione nella sfida a Londra perché è uno dei quattro diffidati con Lacazette, Mkhitaryan e Xhaka. E l’Arsenal per la prima volta giocherà il ritorno in trasferta dove ha mostrato dei limiti perdendo nei due turni precedenti con Bate Borisov (1-0) e Rennes (3-1), sconfitte ribaltate all’Emirates, vera e propria roccaforte dei Gunners. Chi passa trova la vincente tra Valencia e Villareal, la sfida con il Chelsea di Sarri potrebbe esserci solo in finale se entrambe andassero avanti fino in fondo.



I GIOIELLI

Una squadra, quella di Emery, dalla chiara vocazione offensiva e che proprio in attacco schiera i suoi gioielli migliori, il francese Lacazette, ex Lione, altro bomber di livello mondiale, 14 reti in questa stagione, tecnico e imprevedibile. In questa fase sta tornando decisivo Ozil, il campione del mondo con la Germania in Brasile che ha ripreso a giocare con continuità dopo l’indisponibilità di due mesi per infortunio. A centrocampo il punto di riferimento è Ramsey, nazionale gallese che ha firmato per 4 anni con la Juve. Il punto debole è la difesa, Emery gioca a tre con Mustafi, ex Samp a destra, il capitano Koscielny e Monreal, anche se la linea diventa a quattro quando Kolasinac si abbassa. Nella rosa dell’Arsenal, che ha un valore complessivo di 625 milioni, ci sono tre giocatori seguiti in passato anche dal Napoli, il portiere tedesco Leno, riserva di Cech, che eliminò gli azzurri nella Champions 2011-2012 quando era in porta con il Chelsea, il centrocampista uruguaiano ex Samp, Torreira, quello spagnolo Denis Suarez.





