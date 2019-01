Napoli, tutti avanti ma senza grinta in Coppa Italia servirà molto di più

di ​Francesco De Luca

L'azzardo di Ancelotti, con quella formazione ultraoffensiva, non ha funzionato: pari scialbo contro il Milan. Calciatori e tifosi azzurri accolti dalla solita e mai troppo deprecata scarica di insulti razzisti al Meazza, una squadra rivoluzionata affinché fosse più offensiva nel primo dei due confronti consecutivi sul campo del Milan. Rimasto a casa Allan dopo la settimana che avrebbe potuto cambiargli la vita sotto l'aspetto economico, sulla mediana sono stati piazzati Fabian e Zielinski e la copertura a lungo non è stata efficace, così come i tiri dei rossoneri; sotto tono gli attaccanti del Napoli, con Insigne quasi emarginato a sinistra e il tandem Milik-Mertens poco convincente: nel primo tempo le uniche buone palle le hanno avute Koulibaly - ha potuto giocare in un clima sereno, si è vista la sua maggiore lucidità negli interventi - e Callejon, peraltro sfruttate male. Il Milan ha avuto spazio però difettose sono state le conclusioni e sulla più pericolosa a inizio ripresa, quella di Kessie, ha messo una pezza Malcuit, ormai scelto da Ancelotti come esterno destro al posto di Hysaj, uno degli intoccabili per Sarri. Piace il francese per il suo coraggio e la sua corsa, sta migliorando anche sotto l'aspetto tattico. L'allenatore si aspettava un altro approccio dopo aver scelto questo assetto a trazione anteriore ma per un tempo c'è stata poca intensità e la telecamera ha colto il chiaro labiale di Carletto: «Siamo molli». Giustamente deluso.



Il Napoli che sei giorni prima aveva aggredito la Lazio, pur avendo fuori quattro titolari, non si è mai visto nel primo tempo mentre a inizio ripresa vi è stata qualche fiammata sul fronte offensivo, peraltro con conclusioni quasi tutte prevedibili per Donnarumma, attento come il suo collega Ospina, preferito a Meret. Le più impegnative sui tiri centrali di Milik e Zielinski. Il Milan si è improvvisamente fermato e ha provato a gestire il pareggio, Gattuso ha tentato di scuoterlo inserendo Borini e il neo acquisto Piatek mentre la prima contromossa di Ancelotti è stata la sostituzione di Mario Rui (il portoghese non ha gradito il cambio, è scivolato al fianco del tecnico che a sua volta gli ha dedicato uno sguardo torvo) con Ghoulam per tentare di sfruttare la fascia sinistra. Il polacco ha ravvivato la prima linea rossonera, Ospina si è infortunato in un'uscita su di lui ma poco dopo ha salvato il risultato con una prodezza su Musacchio. Gli azzurri hanno tentato in un finale neanche troppo elettrizzante di piazzare il colpo pesante, però il portiere della Nazionale - migliorato rispetto alla scorsa stagione - è stato puntuale negli interventi. Donnarumma e Ospina hanno consentito a Gattuso e Ancelotti di chiudere questa sfida senza ferite, se non per l'espulsione di Fabian al 93', assolutamente ingiusta perché lo spagnolo aveva il braccio attaccato al corpo e non meritava il secondo giallo da parte di Doveri, l'arbitro che ha la muscolatura di Big Jim e che ha deciso di richiamare su di sé l'attenzione nei secondi di recupero mandando negli spogliatoi anche il tecnico del Napoli, Ancelotti, il più garbato che c'è sulla faccia della terra. Che ne avrà pensato il designatore Rizzoli di questo arbitro inutilmente protagonista?Il Napoli rimetterà piede al Meazza tra 48 ore per il quarto di Coppa Italia, uno degli obiettivi stagionali considerando il distacco finora accumulato dalla Juve, stasera attesa dalla Lazio all'Olimpico (con la possibilità di effettuare un ulteriore allungo sugli azzurri). Servirà un altro atteggiamento in una partita da dentro o fuori, soprattutto degli attaccanti che stanno offrendo prestazioni incolori: Insigne non segna dal 6 novembre (fuori nel finale per Ounas), del puntuale bomber Mertens non c'è traccia (è stato a sua volta sostituito da Verdi), il Meazza sembra che non porti fortuna a Milik. Ancelotti rimescolerà un po' gli uomini anche perché sabato ci sarà un delicato match al San Paolo, contro la Sampdoria di Quagliarella, il longevo bomber di Castellammare di Stabia - compie 36 anni giovedì - che segnando per l'undicesima partita consecutiva (doppietta all'Udinese) ha eguagliato Batistuta ed è volato in testa alla classifica cannonieri, 16 reti, al momento due in più di CR7. Peccato che il rapporto con gli amati colori azzurri sia stato breve e sofferto, concluso per squallide voci smontate in un'aula giudiziaria a distanza di tempo. Comunque vada, questo ragazzo meriterà sempre un applauso a Fuorigrotta.

