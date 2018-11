Napoli, tutto il cuore di Cavani: «Che emozione, vi auguro il meglio»

Una serata particolare per Edinson Cavani, il Matador che ha ritrovato in un solo colpo l'amore della gente e della città che lo ha ospitato per tre anni. «Ero già emozionato quando sono arrivato qui in città ieri» ha detto il calciatore uruguaiano alla fine della gara contro gli azzurri. «Sapete bene che ho passato tre anni bellissimi qui a Napoli, è normale emozionarsi con questa accoglienza».



Nel doppio confronto con la squara di Ancelotti, però, il Psg del Matador ne esce in svantaggio. «Il Napoli ha continuato a crescere in questi anni, lo sta dimostrando anche in Champions, è una squadra tosta e che lavora sempre bene. Per me Napoli vale tanto come città e come squadra, vi auguro il meglio».

