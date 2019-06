Napoli, tutto su James Rodriguez ma c'è il nodo maxi stipendio

di Roberto Ventre

Lozano e James Rodriguez sono i due top player individuati per il salto di qualità in attacco. Tutti e due in corsa, il Napoli lavora su entrambe le trattative che presentano difficoltà da superare soprattutto legate agli ingaggi.



Pronto un rilancio per Lozano: il Psv punta a capitalizzare il massimo dalla cessione dell'attaccante messicano e il Napoli fino a 40 milioni è pronto a spingersi. Trattativa che si è riaccesa dopo una fase di stand by perché resta lui il profilo per caratteristiche tecniche seguito fin dal primo momento per rinforzare il reparto offensivo. Discorso già avviato con il suo agente Raiola per un accordo di 5 anni intorno ai due milioni e mezzo a stagione. C'è però la concorrenza da tenere d'occhio: Manchester United, Psg e Tottenham sarebbero tentazioni forti per il messicano che stregò Anceotti ai Mondiali in Russia. E poi il club azzurro per piazzare un affondo importante in entrata prova in contemporanea a piazzare qualche operazione di peso in uscita. In tal senso il nome forte è quello di Simone Verdi che piace a Torino e Atalanta, una di quelle cessioni importanti in termini di entrata economica, anche se fino ad adesso ci sono stati dei semplici contatti e non è ancora partita una vera e propria trattativa. Sarebbe un cambio ruolo per ruolo, anche se le caratteristiche dei due attaccanti seguiti dal Napoli sono diverse: Verdi infatti è da considerare un trequartista o un esterno che gioca più lontano dalla porta, Lozano invece è più un attaccante e anche se preferisce partire dall'esterno è capace di puntare con decisione verso la porta avversaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO