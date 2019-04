Improvviso tweet dall'account ufficiale del Napoli che riguarda il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Dalla piattaforma social vengono riportate alcune parole del numero uno del club: «Sono al Gemelli di Roma per i consueti controlli di routine a cui mi sottopongo due volte l’anno. Non essendo andato a Los Angeles, per impegni di lavoro, ho deciso di fare questi controlli a Roma».



Tante le risposte dei tifosi napoletani che augurano il meglio a De Laurentiis nei commenti Twitter, stupiti anche dalle tempistiche della società con il messaggio sulle condizioni del presidente, visto che ad Empoli in contemporanea è in campo la squadra di Carlo Ancelotti.



3 de abril de 2019

