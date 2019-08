Napoli, tweet spagnolo fa sognare James, ma è solo una serie Tv

di Gennaro Arpaia

È apparso questa notte sull'account ufficiale spagnolo del Napoli sorprendendo tutti, soprattutto i meno avvezzi alle telenovelas sudamericane, ma per qualche ora il tweet azzurro aveva riacceso la lampadina del sogno di mercato James Rodriguez. Una bandiera colombiana accanto al tweet sembrava giustificare le speranze: «Betty llegó a Ecomoda. Lorenzo lo festeja como un gol».



La traduzione è facile anche per chi non mastica troppo lo spagnolo. Il personaggio di Betty, protagonista molto nota in Sudamerica per una nota serie Tv di successo - «Betty la fea» conosciuta in Italia come «Ugly Betty» o anche «Betty la cozza» - è tornata a calcare le scene e a prendersi spazio nelle Tv sudamericane scatenando la gioia degli appassionati sui social, che da ore non parlano d'altro.

Betty llegó a Ecomoda 📺 🇨🇴



Lorenzo lo festeja como un gol ⚽️ pic.twitter.com/uZTz4MN9L1 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) August 3, 2019

Così il Napoli, sempre più attento ai trend social nazionali ed internazionali, ha deciso di buttarsi nella mischia e «festeggiare» il ritorno con un tweet. Nessun accostamento al caso James, nessun riferimento al mercato, ma solo la voglia di engadgement dei social media manager azzurri per scherzare un po' con i tifosi napoletani in giro per il mondo.La storia ben nota de «Il treno per Yuma», però, sembra aver scosso gli animi dei tifosi napoletani che, con il tempo che passa, non hanno visto arrivare in azzurro alcun nuovo innesto, soprattutto quello più atteso dal Rela Madrid. Quello del Napoli, poi, non è stato un tweet isolato: tra i club europei che hanno seguito il filone di Betty anche il Monaco ed il Lille in Francia.

