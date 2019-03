Il commento dei tifosi: allenamento in attesa dei gunners

di Oscar De Simone

Nonostante le difficoltà iniziali e la paura per Ospina, il Napoli riesce a battere l’Udiense per quattro reti a due. Gli azzurri non partono nel migliore dei modi ma dopo un primo tempo a ralenty, riescono ad avere la meglio sui friulani mettendo in campo la giusta esperienza e la “cattiveria” necessaria in questi casi.

Adesso il secondo posto è ancora più sicuro e tutti in città attendono il derby della madonnina.



«Siamo un po’ più tranquilli» affermano i tifosi in strada, «anche se dobbiamo continuare a vincere tutte le altre partite. Quella di stasera, anche se è stata dura, è stata una buona partita che ha dimostrato quanto siamo maturati. Possiamo anche prenderla come una partita di allenamento in vista dell’Arsenal, anche se la squadra commette ancora parecchie disattenzioni in difesa. Ora non dobbiamo fare altro che riprendere fiato ed aspettare i “gunners”, per cercare di centrare il vero obiettivo di questa stagione».

