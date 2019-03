Napoli, Mertens dribbla i dubbi e si riprende il gol perduto

di Marco Ciriello

Il senso implicito del ritorno al gol di Dries Mertens, dopo 78 giorni, è che ora c'è una possibilità in più. E, soprattutto, un uomo in più. Rimesso al gol. Rimesso alla padronanza dell'area di rigore, dopo averla perduta. Ora, si può fare. Si possono costruire azioni da gol, fare assist per i gol (due nella partita contro l'Udinese, per Younes e Callejon), e anche segnare, finalmente. La porta torna ad allargarsi per Mertens, a furia di sottolineare il fiuto per il gol di Arek Milik, tirandogli il naso da Zanardi (di Andrea Pazienza) che si ritrova, ha risvegliato anche il suo di fiuto, quello che resse il Napoli stropicciato in attacco proprio per l'infortunio a Milik. Mertens si rimette in pari con se stesso, col proprio ruolo. Tornando alla confidenza col gol, torna al suo quotidiano, riacquista energia, e sorride non più per gli altri, ma per sé e con gli altri. Dopo averlo a lungo cercato, dopo essersi disperato, finalmente dribblando ed entrando nell'area di rigore dell'Udinese: si è spalancata la porta, non è arrivato un piede, una coscia, un corpo, né le mani del portiere Juan Musso, e nemmeno un suo errore, nulla di nulla, ma solo il via libera al gol.



