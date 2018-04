Napoli-Udinese 0-0 | La diretta

di Marco Perillo

ll Napoli si gioca le ultime cartucce nella lotta scudetto con la Juventus, distante ora 6 punti in classifica dopo il pareggio dei ragazzi di Maurizio Sarri domenica scorsa sul campo del Milan: questa sera al San Paolo arriva l'Udinese, che dopo 9 sconfitte consecutive deve guardarsi alle spalle per non rischiare di essere coinvolta sul finale di stagione in una lotta per non retrocedere che i friulani non immaginavano proprio di dover affrontare.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



NAPOLI (4-3-3)

Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Mario Rui; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Milik, Insigne. All. Sarri.



UDINESE (3-5-1-1)

Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Zampano, Barak, Balic, Ingelsson, Pezzella; Jankto; Perica. All. Oddo.







LA PARTITA

Il Napoli comincia arrembante, cercando ripartenze in velocità. Gli azzurri provano a spingere sulle fasce per cercare traversoni che Milik possa essere pronto a trasformare in oro. Al 7' Hamsik prova la gran botta dalla distanza ma Bizzarri si oppone. Poco dopo è Insigne a provarci ma il portiere bianconero è sempre attento. Azzurri ancora pericolosi con Milik ma Pezzella rimedia in angolo. E' quindi il turno di Callejon: l'Udinese in grandissimo affanno si salva ancora. Al 15' aggancio super di Lorenzo che prova a tirare ma è murato.





