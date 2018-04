Sono in vendita i biglietti per la gara di campionato Napoli–Udinese che si disputerà mercoledì 18 aprile alle 20,45 allo San Paolo.

Dopo il boom della gara di domenica scorsa contro il Chievo, il Napoli conferma la politica dei prezzi popolri per consentire a tutti di essere presenti allo stadio.



Questi i prezzi :

Tribuna Posillipo € 55,00

Tribuna Nisida € 36,00

Tribuna Family € 10,00 / € 5,00 (tariffa ridotta)

Distinti € 18,00

Curve € 8,00

© RIPRODUZIONE RISERVATA