Napoli, che spettacolo in attacco ma la squadra è spaccata in due

di Francesco De Luca

Lo spavento è stato fortissimo: vedere Ospina accasciarsi sul campo, alla fine del primo tempo, ha tolto il fiato ai ventiseimila spettatori presenti al San Paolo. Le notizie in arrivo dall'ospedale li hanno poi rassicurati mentre il Napoli si scuoteva dal suo torpore e tornava alla vittoria contro l'Udinese. Dedicata allo sfortunato portiere colombiano.



Le ultime due esibizioni degli azzurri - Sassuolo in campionato e Salisburgo in Europa League - erano state negative. E sotto tono è stata per lunghi tratti anche la prestazione a Fuorigrotta contro un avversario alla ricerca di punti salvezza che ha creato il panico nella trequarti del Napoli, cancellando il doppio vantaggio in sei minuti, prima con Lasagna e poi con Fofana. La fase difensiva non ha funzionato: poco aggressivi i centrocampisti e distratti i centrali; spesso fuori posizione gli esterni Malcuit e Ghoulam. In Austria certi sbandamenti erano stati attribuiti alla contemporanea assenza di Koulibaly e Maksimovic, squalificati: ma ieri? Troppa sufficienza negli interventi (visto addirittura un colpetto con il tacco in area di Ghoulam nella ripresa), per l'Udinese è stato agevole sfruttare le ingenuità che una grande squadra non può permettersi. Cinque gol incassati in quattro giorni devono far scattare l'allarme, anche se sulla rete di Lasagna può esservi stato un comprensibile ritardo di Ospina, appannato nei riflessi dopo il colpo subito alla testa, per il quale comunque non era stato ritenuto necessario procedere immediatamente alla sostituzione. Preoccupa, in questa ottica, l'involuzione di Allan: troppe battute a vuoto recentemente.



A fronte degli errori ancora una volta visti in difesa, si registrano 4 gol. Ha colpito ancora Milik, a cui basta il primo pallone buono per affondare il portiere. Si è rivisto Callejon. Ma soprattutto vi sono state le reti di Younes - molto bella, la prima in azzurro - e Mertens, che non andava a segno dal 29 dicembre (e aveva fornito gli assist allo spagnolo e al tedesco). I progressi dell'esterno ex Ajax, che un anno fa si era rifugiato in Olanda perché spaventato da un ambiente frequentato per poche ore, sono evidenti. Ha talento, si sacrifica, è preciso nel tiro. Non è un caso che Ancelotti abbia puntato su di lui e non su Verdi, che lo aveva deluso a Reggio Emilia e che male ha fatto anche nello spezzone contro l'Udinese. Il tecnico gli ha fatto il complimento più bello sottolineando un aspetto a cui tiene molto nella gestione dello spogliatoio: «Younes ha giocato con professionalità». Un'indiretta stoccata a chi non ha la stessa attenzione di Amin?La crescita di Mertens, che nelle ultime partite non aveva segnato ma aveva giocato su buoni livelli, è incoraggiante in vista delle sfide di Europa League contro l'Arsenal. E, al di là di quanto Dries (pardon, Ciro: i tifosi lo hanno chiamato così dopo il gol) ha ripreso a produrre nelle aree avversarie, c'è anche il contributo che dà al gruppo, con gesti piccoli o importanti: come tirare il naso a Milik (ieri Arek ha ricambiato) o come suggerire a Younes un fisioterapista dopo un recente infortunio. È questo lo spirito di gruppo che c'era con Sarri e che Ancelotti ha tenuto vivo, prezioso per affrontare la fase chiave della stagione, quelle due partite dell'11 e 18 aprile che valgono la semifinale di coppa, l'unico obiettivo perché la prima caduta della Juve è arrivata troppo tardi per confidare nella riapertura dei giochi al vertice della classifica. A Marassi è andato in scena il contrappasso della plusvalenza, con il gol dell'ex bianconero Sturaro, ceduto al Genoa per la spropositata cifra di 18 milioni, una delle operazioni messe a punto per sistemare il bilancio del club campione d'Italia, che in queste partite fa evidentemente più fatica che in campo.

