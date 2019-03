Napoli-Udinese, voglia di vittoria: «Per difendere il secondo posto»

di Oscar De Simone

Questo pomeriggio il Napoli scenderà in campo al San Paolo contro l’Udinese. Una partita che si dovrà vincere a tutti i cosi perché, come dichiara lo stesso Ancelotti, adesso è tempo di superare la “fase pareggi”. Gli azzurri, dopo la sconfitta contro i bianconeri ed il pari con il Sassuolo, devono riprendere il ritmo giusto per mettere al sicuro un secondo posto sempre più sotto minaccia.



«Non possiamo fare altri passi falsi» dichiarano i tifosi, «perché adesso tutto dipende da noi. Sia in campionato che in coppa siamo artefici del nostro destino e non è più consentito sbagliare. Stasera vogliamo una vittoria in attesa del derby tra Milan ed Inter che stanno mai come ora, devono essere fermate.Il nostro obiettivo non è solo quello della coppa. C’è anche da mettere al sicuro un secondo posto che abbiamo guadagnato con i denti e che ultimamente, è sempre più sotto minaccia».

